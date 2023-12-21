لتجنب قطع الخدمة.. تعرف على خطوات سداد "فواتير الكهرباء" المتراكمة

يعاني بعض المواطنين من تراكم ديون فواتير الكهرباء، ويبدأ البعض في سداد فواتير الكهرباء المتراكمة، توفر الشركة القابضة لكهرباء مصر، بعض الطرق لسداد وتقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة قبل نهاية العام من أجل التسهيل على المواطنين سرعة الدفع وتوفير الوقت والجهد من خلال تقسيط فواتير الكهرباء.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد "طرق وخطوات التقسيط لسداد فواتير الكهرباء المتراكمة على مدار العام .

خطوات دفع فواتير الكهرباء المتراكمة

يجب حضور مالك عداد الكهرباء، الراغب في تقسيط فواتيره المتراكمة أو من ينوب عنه ولكن بتوكيل رسمي من صاحب عداد الكهرباء.

تقديم صورة ضوئية من البطاقة الشخصية لمالك العداد لدفع فواتير الكهرباء.

تقديم أصل وصورة من آخر فاتورة كهرباء تم سدادها.

الحصول على نموذج طلب تقسيط المديونية المتراكمة، ويتم استيفاؤه من الشركة، مع ملئ البيانات الموجودة به.

بعد الانتهاء من تجهيز كافة المستندات لتسديد المديونية المتراكمة يمكن للمتقدم أن يتوجه إلى أقرب فرع لإدارة هندسة الكهرباء التابع للمحل السكني لصاحب عداد الكهرباء.

طلب الحصول على نموذج من تقسيط م تراكمة مع تسليم آخر فاتورة كهرباء قد تم دفعها.

إذا لم يتوفر أي فاتورة للكهرباء سيطلب منك الموظف معاينة عداد الكهرباء الخاص بك للتأكد من سلامة وصحة العداد ومن ثم إصدار فواتير الكهرباء.

بعد الانتهاء من صدور الفواتير المتراكمة سيتطلب منك سداد قيمة آخر فاتورة كهرباء، مع دفع قيمة 25% من قيمة الفواتير المتراكمة، ويمكن تقسيط باقي المبلغ على مدى 12 شهرا.

وحذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن من يمتنعون عن دفع باقي فواتيرالكهرباء المتراكمة أثناء نظام التقسيط لمدة 3 أشهر يحق لشركة الكهرباء رفع عداد الكهرباء دون الرجوع للمشترك.