قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والشوارع والأحياء بمدينة بني سويف

لأعمال الصيانة..

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف أنه تقرر فصل التيار الكهربائي " غداً الثلاثاء 26 ديسمبر" عن عدد من المناطق والأحياء والشوارع بمدينة بني سويف ، تشمل القنادلة ، نادي الطلائع، برج رنين ،برج وجدي جروب، طريق السادات، حديقة النيل ، النيابة الإدارية ، خلف مصنع الثلج وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً ، لصيانة مغذي مصنع الثلج .

ويتقدًم القطاع اعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي،مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.