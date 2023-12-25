ارتفاع مؤشر الأسهم القطرية لدى إغلاقه

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تداولاته خلال جلسة، اليوم الاثنين 25 ديسمبر، على ارتفاع بـ 52.40 نقطة، أي بنسبة 0.50 % ليصل إلى مستوى 10 آلاف و452.17 نقطة.

الأسهم القطرية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم القطرية نحو 189 مليوناً و483 ألفاً و417 سهماً، بقيمة 625 مليوناً و697 ألفاً و733.743 ريالاً، نتيجة تنفيذ 16703 صفقات في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و798 مليوناً و255 ألفاً و670.800 ريالاً، مقارنة بـ 601 مليار و562 مليوناً و972 ألفاً و73.240 ريالاً، في الجلسة السابقة.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق تعاملاته على تباين

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين 25 ديسمبر، عند مستوى 1,927.82 نقطة، بارتفاع قدره 5.67 نقاط عن معدل الإقفال السابق.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 728.19 نقطة، بانخفاض بلغ قدره نحو 2.79 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية مليونين و54 ألفًا و428 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 792 ألفًا و432 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 94 صفقة.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الكويتية

أغلقت أسواق الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين 25 ديسمبر، على انخفاض مؤشرها العام بما يصل الى نحو31.77 نقطة ليبلغ مستوى 6774.56 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.47 %.

وتم التداول فى أسواق الأسهم الكويتية نحو 172.7 مليون سهم عبر 8262 صفقة نقدية بقيمة 43.7 مليون دينار كويتي (نحو 133.2 مليون دولار امريكي ).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي فى الأسهم الكويتية بما يصل الى 0.53 نقطة ليبلغ مستوى 5521.60 نقطة بنسبة نمو بلغت 0.01 % من خلال تداول 70.6 مليون سهم عبر 3408 صفقات نقدية بقيمة 11.6 مليون دينار (نحو 35.3 مليون دولار).

كما تراجع مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بواقع 44.27 نقطة ليصل الى مستوى 7434.85 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.59 % من خلال تداول 102.17 مليون سهم عبر 4854 صفقة بقيمة 32 مليون دينار (نحو 97.6 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 2.03 نقطة ليبلغ مستوى 5406.39 نقاط بنسبة تراجع بلغت 0.04 %، من خلال تداول 59.9 مليون سهم عبر 2709 صفقات نقدية بقيمة 10.7 مليون دينار (نحو 32.6 مليون دولار).