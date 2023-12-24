الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 24 ديسمبر، على انخفاض بلغ نبسبة نحو 0.04%، ليصل الى مستوى نحو 2424.20 نقطة .

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية عند نحو 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.8 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2273 صفقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 24 ديسمبر، مرتفعًا بما يصل الى نحو 68.72 نقطة ليقفل عند مستوى 11690.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية - 173 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 160 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : سال، و الباحة، وأسمنت حائل، والزامل للصناعة، والآمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، ومكة، وأسيج، وبترو رابغ، و الأصيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.73% و 1.64% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، والنهدي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الأحد، منخفضًا بما يصل الى نحو 391.23 نقطة ليقفل عند مستوى 23390.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم.

الأسهم البحرينية يغلق تعاملاته على ارتفاع

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد24 ديسمبر، تعاملاته عند مستوى 1.922.15 نقطة بارتفاع بلغ قدره 4.23 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي تعاملاته عند مستوى 730.98 نقطة بارتفاع بلغ قدره 1.21 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم البحرينية المتداولة نحو 446 ألفاً و326 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 170 ألفاً و617 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 33 صفقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.