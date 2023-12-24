مؤشر الأسهم في مسقط يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد 24 ديسمبر، عند مستوى 4567.20 نقطة مرتفعًا 5.6 نقاط، وبنسبة 0.12 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4561.64 نقطة.

الأسهم فى مسقط

وبلغت قيمة التداول الأسهم فى مسقط نحو مليونين و630 ألف و596 ريالا عُمانيًا، منخفضة بنسبة 37.5 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت التداول 4 ملايين و207 ألف و93 ريالا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.645 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.72 مليار ريال عُماني.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 24.49 نقطة ليبلغ مستوى 6806.33 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.36 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية نحو 171.7 مليون سهم عبر 7470 صفقة نقدية بقيمة 44.3 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 61.56 نقطة ليبلغ مستوى 5521.07 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.10 % من خلال تداول 82.8 مليون سهم عبر 3858 صفقة نقدية بقيمة 12.8 مليون دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 12.08 نقطة ليبلغ مستوى 7479.12 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.16 % من خلال تداول 88.8 مليون سهم عبر 3612 صفقة بقيمة 31.5 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 80.4 نقطة ليبلغ مستوى 5408.42 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 1.46 % من خلال تداول 67.10 مليون سهم عبر 3031 صفقة نقدية بقيمة 11.6 مليون دينار كويتي.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تداولاته خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 24 ديسمبر، على ارتفاع بمقدار 114.47 نقطة، أي بنسبة 1.11 % ليصل إلى مستوى 10 آلاف و399.77 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول فى أسواق الأسهم قطرية نحو 156 مليونًا و682 ألفًا و704 أسهم، بقيمة 434 مليونًا و174 ألفًا و703.144 ريالات، نتيجة تنفيذ 13752 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة فى الأسهم قطرية ، فيما انخفضت أسعار 14 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.