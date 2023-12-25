وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم المعلمين والمعلمات المتميزات على مستوى الإدارة

كرم محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء صباح اليوم المعلمين والمعلمات الحاصلين على مراكز متميزة على مستوى الإدارة المديرية بمدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية بطور سيناء خلال العام الحالي

بدء الحفل بكلمة ترحيبية من المنسق الإعلامي بالمدرسة ومعلمة اللغة العربية شرين عبد الفتاح رحبت فيها بالسيد وكيل الوزارة والضيوف ثم الوقوف للسلام الوطني ثم استهل الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاوة الطالبة شهد ياسر ثم فقرة الشعر للطالبة نرمين على

ثم ألقى وكيل الوزارة كلمة بطلب من الحاضرين أثنى فيها على جهود العاملين بهيئة التدريس والإدارة المدرسية مشيدا بنواتج التعلم على طلاب المدرسة التي تظهر جهود القائمين عليها، ثم تطرق وكيل الوزارة للمنظومة الجديدة وأثرها على شخصية الطالب.

وأشاد وكيل الوزارة على جهود السيد المحافظ وإيمانه بأثر التعليم والأنشطة على شخصية الطالب في المحافظة، وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للأستاذ/ مبروك الغمريني رئيس مجلس المدينة والأستاذ/ مصطفى كمال زرد رئيس مجلس الأمناء بالمديرية والمهندس عبد السميع أبو العلا رئيس مجلس أمناء طور سيناء و أحمد غيث مدير الإدارة على جهودهم المبذولة.

ثم ألقى السيد رئيس مجلس المدينة والسيد رئيس مجلس الأمناء كلمة أثنيا فيها على جهود وكيل الوزارة ونشاطه المستمر وتميز مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية بهيئتها والعاملين بها

ثم كرم وكيل الوزارة أيمن السعيد شعبان كشك مدير المدرسة لجهوده المبذولة بالمدرسة و هبة رفعت محمد خليفة وذلك لتكريمها معلمة متميزة على مستوى المديرية من السيد المحافظ و سامية محمد أبو السباع لفوزها بالمركز الأول على مستوى المديرية في مسابقة أوائل الطلبة والآء محمد صابر أخصائية مكتبات لفوزها بالمركز الأول على مستوى المديرية في مسابقة فرسان القراءة ودعاء محمد حسين لفوزها بالمركز الأول على مستوى المديرية في مسابقة الراوي الصغير وسعاد نجيب عطية لفوزها بالمركز الأول على مستوى الإدارة في مسابقة المكاتب التنفيذية و حمدي محمد فايد معلم المتميز بالمدرسة وشرين عبد الفتاح ورد منسق إعلامي متميزة بالمدرسة.

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