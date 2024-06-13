نجم الأهلي السابق : تمديد تعاقد موديست أمر منطقي

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الأهلي هو أكثر لاعب مؤثر في الخط الهجومي، ولابد أن يجهز نفسه جيدًا لقيادة القلعة الحمراء في المرحلة القادمة مع إصابة وسام أبوعلي، مشيرًا إلى أن لديه ثقة كبيرة في قدرات اللاعب، لقيادة هجوم الفريق.





وقال في تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس : "كولر لديه الحق في طلب بقاء أنتوني موديست لنهاية الموسم، خصوصا في ظل الأزمة الحالية وهو أيضا ساهم في فوز الأهلي بالسوبر المصري، لابد أن يبقى وسط كم الاصابات، والإبقاء عليه لنهاية الموسم قرار منطقي لعدم وجود كم كبير من المهاجمين في ظل كثرة اصابة وسام ابوعلي".



وأضاف: "كثرة إصابات وسام أبوعلي ابعدته كثيرا عن الهجوم، وهو عاني من إصابات عضلية قبل ذلك، لكنه عاني من إصابة في الكاحل مع منتخب بلاده، وهي أمور قضاء وقدر، واتمنى عودته سريعا للفريق".