هل أبناء نيللي كريم السبب في انفصالها عن هشام عاشور؟.. طليقها يحسم الحقيقة (تفاصيل)

حسم هشام عاشور الجدل حول حقيقة طلاقه من نيللي كريم بسبب أبنائها، حسبما تداول البعض مؤخرًا، وجاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل".

السبب الحقيق لطلاق نيللي كريم وهشام عاشور

أكد هشام عاشور على استمرار حبه لنيللي كريم رغم وقوع الطلاق بينهما، نافيًا أن أبنائها السبب وراء انفصالهما، حيث قال: "كان بقالنا فترة واضح إننا هنروح للحتة دي، ولا صحة للشائعات حول انفصالنا بسبب أودلادها، الولدين أصدقائي، ومافيش الكلام دا".

نيللي كريم وهشام عاشور

وأعرب عاشور عن استيائه من مصطلح "طليقتي نيللي كريم" قائلًا: "كلمة طليقتي نيللي كريم أنا مش حاسسها، احنا بعدنا عن بعض، هي لها كل الاحترام والتقدير وهتفضل حبيبتي طول عمرها، والعشرة اللي بينا دي كلها، احنا محصلش بينا كارثة".

كما وصف حبه الشديد لنيللي رغم الطلاق قائلًا: "قررنا ناخد طريقين مختلفين، لكنها هتفضل حبيبتي وصاحبتي، ودا كلام مفروغ منه، مش لازم كل اللي بيتطلق الحب ينتهي بينهما، في حاجات معينة بتكون مش موجودة أو اختفت".

نيللي كريم وهشام عاشور

وأضاف: "فالناس بيبقى ليها معزة كبيرة عند بعض، بس مش عايزة تبقى هنا، لكن مش لازم أن الناس لما تطلق يبقى خلاص كرهوا بعض ومش عايزين يشوفوا بعض".

واختتم هشام عاشور حديثه عن طليقته نيللي كريم قائلًا: "لما اتجوزنا في 3 شهور منذ تعرفنا، اتخذنا القرار لوحدنا وبسرعة، وفي نفس الوقت طلاقنا كان لوحدنا وبسرعة، ومحدش اتدخل".

نيللي كريم وهشام عاشور

طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

أعلنت النجمة نيللي كريم عن طلاقها رسميًا، من زوجها الفنان ولاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، بعد زواج استمر ما يقرب من ثلاثة أعوام، الأمر الذي أثار صدمة الجمهور متسائلين عن الأسباب.

لم تكشف نيللي كريم عن أسباب طلاقها من هشام عاشور، واكتفت بقول: "كل شيء قسمة ونصيب الإنفصال تم اليوم ولكن لن نقول أسباب" في إشارة منها إلى أن السبب خاص بهما فقط، في حين التزم طليقها الصمت ولم يعلق على خبر الإنفصال.

نيللي كريم وهشام عاشور

سبب طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

لمحت نيللي كريم حول أسباب طلاقها من هشام عاشور، من خلال مشاركة حكمة شهيرة عبر "ستوري" حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك قبل ساعات من إعلان إنفصالها.

وكتبت نيللي كريم: "يكبر الانسان ثلاثة اضعاف عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له".

في الوقت نفسه، تبين أن نيللي وهشام لازالا يحتفظان بصورهما معًا، ولم يلغيا متابعة بعضهما البعض على حساباتهما الشخصية بمنصات السوشيال ميديا.

نيللي كريم وهشام عاشور

آخر عمل فني جمع بين نيللي كريم وهشام عاشور

وكان آخر عمل فني يجمع بين نيللي كريم وهشام عاشور مسلسل "روز وليلى" الذي عُرض في بداية 2024، وسبق وتعاونا معًا في مسلسل "عملة نادرة" الذي خاضا به ماراثون دراما رمضان لعام 2023.

زواج نيللي كريم وهشام عاشور

وتزوجت نيللي كريم من هشام عاشور في أغسطس عام 2021، وأقيم حفل زفافهما داخل منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي، بحضور عدد محدود جدا من الأصدقاء، والأقارب، ونجوم الوسط الفني، كما وكلت المنتج جمال العدل عنها في عقد القرآن.