الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ليلة نجمات العرب| أسعار التذاكر ومكان الحفل

بوستر حفل ليلة نجمات
بوستر حفل ليلة نجمات العرب

أيام قليلة تفصلنا عن الأمسية الغنائية الختامية لموسم الرياض في عام 2023 "ليلة نجمات العرب"، والتي تقام ضمن نسخته الرابعة التي تضم عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والثاقفية والترفيهية.

موعد ومكان حفل ليلة نجمات العرب 

ومن المقرر أن يقام الحفل في 31 ديسمبر على مسرح محمد عبده أرينا، والتي تشارك فيها 6 من نجمات الوطن العربي من مصر وتونس ولبنان وسوريا والإمارات، وهن “أنغام، أحلام، أصالة، أسما لمنور، نانسي عجرم، إليسا”.

 

أسعار تذاكر حفل ليلة نجمات العرب 

تراوحت أسعار التذاكر بين 300 2500 ريال سعودي، وتم طرحها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

 

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة 

 تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

 

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”. 

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.

 

txt

مؤلفات روحانية للإنشاد بمعهد الموسيقى العربية

txt

حديقة الحيوان يفوز بـجائزة أفضل فيلم تحريك في مهرجان أوليمبيا السينمائي الدولي للأطفال والشباب

txt

تفاصيل أمسية ليلى مراد الغنائية في رأس السنة بالأوبرا

txt

5 ليالي لباليه كسارة البندق على المسرح الكبير

txt

غناء وباليه القدرات الخاصة بمواهب الأوبرا في الجمهورية

txt

أغنية أهي مشيت لـ رامي جمال وفريد الأكثر مشاهدة على يوتيوب

txt

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في موسم الرياض 2023

txt

رامي صبري في ضيافة إسعاد يونس.. غدًا

txt

أصالة تتخطى الـ 300 ألف مشاهدة بأغنية "جنة الحب"

txt

«عمرو دياب فى ديسمبر».. ألبوم جديد فى رأس السنة من 12 أغنية

 

 

مواد متعلقة

مؤلفات روحانية للإنشاد بمعهد الموسيقى العربية

حديقة الحيوان يفوز بـجائزة أفضل فيلم تحريك في مهرجان أوليمبيا السينمائي الدولي للأطفال والشباب

تفاصيل أمسية ليلى مراد الغنائية في رأس السنة بالأوبرا

5 ليالي لباليه كسارة البندق على المسرح الكبير

غناء وباليه القدرات الخاصة بمواهب الأوبرا في الجمهورية

أغنية أهي مشيت لـ رامي جمال وفريد الأكثر مشاهدة على يوتيوب

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في موسم الرياض 2023

رامي صبري في ضيافة إسعاد يونس.. غدًا
الجريدة الورقية