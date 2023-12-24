أصالة تتخطى الـ 300 ألف مشاهدة بأغنية "جنة الحب"

سجلت الفنانة أصالة بأغنيتها الجديدة “جنة الحب”، أكثر من 340 ألف مشاهدة، خلال 3 أيام من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية جنة الحب لـ أصالة

أغنية جنة الحب من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، وتقول كلماتها"

قَالْ: الْفِرَاقْ وْ قِلْت: لا تَطْرِيْ الْمَوت مَا وِدِّيْ أسْمَعْ غَيْر كِلْمَةْ (حَيَاتِيْ) وَصْلِكْ حَيَاةْ وْقَطْعَةْ الْوَصِلْ تَابُوت وْلَحْظَةْ فِرَاقِكْ نَفْس لَحْظَةْ مِمَاتِيْ تَعَالْ نَبْنِيْ جَنَّةْ الْحِبّ بِسْكُوت وَاسَكِّنِكْ مَا بَيْن ذَاتِيْ وْذَاتِيْ طُوْل الْعِمِرْ خَلِّكْ مَعِيْ صُوْرَهْ وْصَوْت لا تَطْرِيْ الْفَرْقَا وْتَفْرِحْ عِدَاتِيْ هَمْسِكْ حِكَايَةْ سِحْر مِنْ وَحْي (هَارُوت) صِبّ الْحَدِيْث بْمَسْمِعِيْ يَا غَنَاتِيْ خَلّ الزَّهَرْ فِيْ مَبْسَمِكْ يَنْثِرْ التُّوت عَذْب الْحَكِيْ وَاصُوغ مِنْه اغْنِيَاتِيْ يَا اللَّى جِمَالِكْ بِالتِّفَاصِيْل مَنْعوت حَقَّقْت لِيْ بِالْعِمر كِلّ امْنِيَاتِيْ أنَا دِرَيْت انِّيْ بْمَحَبِّتْك مَبْخُوت وَالْقَيْت فِيْ سَاحِلْ عِيُوْنِكْ عِصَاتِيْ..!

كانت قد طرحت أصالة ألبومها الجديد “لحقت نفسي” المكون من 7 أغاني مساء السبت الماضي، بعد مرحلة دعاية مميزة عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية، وسجلت عدد منهم مشاهدات ضخمة فور طرحها.

قُدمت الأغاني بالكامل بطريقة الفيديو كليب التي لائمت قصة أغاني الألبوم التي تنوعت موضوعاتها بين الرومانسي والدرامي والأغاني الراقصة.

ديو أصالة وماجد المهندس الحب الأبدي

قدمت أصالة حديثًا ديو"الحب الأبدي" مع الفنان ماجد المهندس، الذي حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة لأسابيع طويلة، وتقول كلمات الأغنية “انتي الحب الابدي وروح الروح بنظرة وحدة بيه تردي الروح ايدي بايدك وين نروح نروح انت اماني وعوضي من الايام بس بحضنك اقدر اغفى وانام حبك جنه واحلى من الاحلام هو هذا حب حياتي اللي اتمناه يا طعم الغرام وعطره ومعناه ادفع عمري كله حتى اعيش وياه اول مره اعيشه هالاحساس عاشق من اطرافي لحد الراس مثل الهوى احتاجه انتي الانفاس انته جناحي وبيك اتمنى اطير بدونك والله ما حس اني بخير اني بحضنك واللي يصير يصير”.