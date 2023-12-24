الأحد 24 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رامي صبري في ضيافة إسعاد يونس.. غدًا

رامي صبري وإسعاد
رامي صبري وإسعاد يونس

يحل الفنان رامي صبري، غدًا، ضيف على برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، ضمن حلقات احتفالات رأس السنة الجديدة.

موعد حلقة رامي صبري مع إسعاد يونس

ومن المقرر ان تُذاع الحلقة في تمام 11 مساءً، على قناة DMC، على أن تتضمن تقديم أحدث أغاني رامي صبري “لايف” من داخل الاستوديو بجانب بعض الحكايات الخاصة بحياته الشخصية والمهنية تحكى للمرة الأولى.

 

 

 

 

 

كانت أحدث أغاني رامي صبري من خلال “كعبك علي”، والتي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

تفاصيل أغنية رامي صبري كعبك علي

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع جلال حمداوي، وتقول كلماتها “سألونى .. حبيبى ياما سألونى فى أحلى مِنك ف عيونى ؟ سألونى .. حبيبى ياما سألونى فى أحلى مِنك ف عيونى؟ أنا قُلت لا لا لا لا طبعا ً مفيش أحلى مالقتش ف الدنيا حد ف جمالك ده انت كعبك علي جامِد وأكدتلي حظى جه من السما يوم ما قربتلي من يومى .. ب أحِبك من يومى وأنت اللى بِتحليلى يومى فى حد وإنت معاه تنسىّ الحياه وياه قصدي عليك إنت مالقتشي زيك لا إنت كعبك علي جامد وأكدتلي حظي جه من السما يوم قربتلى ”

 

أغنية ملك الفرفشة 

بجانب أغنية “ملك الفرفشة”، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها: “ياملكِ الفرفشه والروقان والنعنشه قبلك دُنيتى كانت صورة مِنغمشه عمايلك مُدهشه معششه فى قلبي أعمل ايه ؟ تضحكلى الضحكه أروق وأصفىّ تعدِل مزاجى قوام إنت إخترعت إزاى وصفه بتجمِل الأيام ياخاطفنى حتة دين خطفه يابو أحلى كلام أنت اللى وجودك يبسِطنا ده كلام خلاص معروف ده انت مهنينا مسيطنا وخرجت ع المألوف خليتنا ف السما عليتنا إتفضل شوف”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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