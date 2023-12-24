الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

غناء وباليه القدرات الخاصة بمواهب الأوبرا في الجمهورية

جانب من الحفل
جانب من الحفل

  بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لمركز تنمية المواهب تحت اشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر حيث يقدم الطلاب ذوى القدرات الخاصة من فصل الغناء العربى.

تفاصيل حفل تنمية المواهب بمسرح الجمهورية

من تدريب وقيادة ميرفت فريد بمشاركة فصل الباليه تدريب واخراج عايشة فؤاد حفلا في السابعة مساء الاثنين 25 ديسمبر على مسرح الجمهورية . 

 

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية الخاصة بالعام الجديد والاغانى الوطنية يصاحبها مشاهد استعراضية وباليه منها مارش باليه كسارة البندق ، مصر يا اول نور فى الدنيا ، وباحتاج لك وتحتاج لي ، على قد حبنا ، مسأله مبدأ ، كان يا مكان ، كوكب تاني ، جت سليمة ، اخر ايام الصيفية ،لسة هتحلى ، ليلة عيد ، ولا اي كلام ، فرصة تتغير وغيرها.. اداء مصطفى عبد الرحمن ، حسن الكاف ، مروان احمد ، فريدة احمد ، استيفن روماني ، محمد ايمن ، عاصم محمد ، مريم طارق ، عز الدين سامح ، حنين سامح ، فرح محمد ،شرف احمد ، سلوان محمد، أميره عزت، محمد مصطفى، على فرج، بسمه ثابت وسهى مدحت . يذكر ان مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم اقساما مختلفة ومتنوعة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة ،

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