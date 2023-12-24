الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أغنية أهي مشيت لـ رامي جمال وفريد الأكثر مشاهدة على يوتيوب

رامي جمال وفريد
رامي جمال وفريد

استطاعت أغنية “أهي مشيت” للثنائي رامي جمال وفريد في دخول قائمة الاكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بعد يومين من طرحها .

تفاصيل أغنية أهي مشيت لـ رامي جمال وفريد 

حققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة خلال 48 ساعة، الأغنية من كلمات رياض الخولي، ألحان رامي جمال، وتقول كلماتها"اهي مشيت وسابت قلبي
من غيرها بدون ولا حل
نعيش ولا أنا وهو
نموت ولا الحنين هيقل

اهي مشيت وسابت قلبي
من غيرها بدون ولا حل
نعيش ولا أنا وهو
نموت ولا الحنين هيقل

مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش
ومش عارف أنا هعمل في بعدها ايه
هتنساني ما تنساني مفيش فايدة
قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه

بعدك كسر ضهري
فينك وحشتيني
بعدت بس انتي
عمرك ما سبتيني
مرسومة فوق كفي
وياريته بيكفي
متصوّرة في قلبي
ومنوّرة في عيني

يا أيامنا أمانة عليكي
طارديها في ليالي البُعد
أنا في عرضك يا أيامنا
تلمينا في يوم على بعض

أحدث أغاني رامي جمال جيت متأخر 

كانت أحدث اغاني رامي جمال من خلال أغنية “جيت متأخر”، التي سجلت أكثر من مليون مشاهدة وسيطرت على صدارة يوتيوب لمدة أسبوعين.

 

وتقول كلماتها "لا جيت متأخر أيوة خلاص مابقاش نافع
روح بقى ليه راجع عايز إيه
بتقولي وحشتك والمفروض أنا أكون عارف
لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك

مش كنت طيب قولتها
يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها
ده أنا كنت في عرض كلمتين
كانوا فارقوا شويتين
ده أنا بصفى في ثانيتين
مش كنت طيب قولتها
يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها
ده أنا كنت في عرض كلمتين
كانوا فارقوا شويتين
ده أنا بصفى في ثانيتين

ما كنت قصادك وإنت مشيت وقسيت جامد
أيوة نصيب وأرد يمكن خير
بالعافية طلعت بقلبي سليم فأنا مش عايز
إي كلام خالص قولت كثير

مش كنت طيب قولتها
يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها
ده أنا كنت في عرض كلمتين
كانوا فارقوا شويتين
ده أنا بصفى في ثانيتين
مش كنت طيب قولتها
يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها
ده أنا كنت في عرض كلمتين

 

 

 

 

 

 

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