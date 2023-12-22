«عمرو دياب فى ديسمبر».. ألبوم جديد فى رأس السنة من 12 أغنية

يختتم الهضبة عمرو دياب نشاطه الغنائى فى 2023 بألبوم شتوى جديد «مكانك»، المقرر طرحه فى 28 ديسمبر الجارى حصريًا على المنصة الموسيقية الشهيرة «أنغامى».

يتكون الألبوم من 12 أغنية بين الرومانسية والدراما والموضوعات الاجتماعية المختلفة، ويعتبر عودة مفاجئة للإصدارات الغنائية الكاملة بعد اعتماد عمرو دياب على الإصدارات المنفردة طوال العامين الماضيين.

جاءت المرحلة الدعائية لألبوم مكانك بعدد من الصور الجديدة التى شهدت إطلالة جمعت بين الجرأة والتجديد، حيث ظهر عمرو دياب بـ«تاتو جديد» وجرعة مكثفة أكثر من الإكسسوارات الرجالية، وكالعادة أكد جمهوره استمرار محافظته على شبابه وحيويته رغم تخطيه 62 عامًا.

كانت آخر ألبومات الهضبة «يا أنا يا لاء» 2021، والتى بدأ بعدها اتباع الأغانى المنفردة بشكل مستمر وطوال العام دون خطة واضحة لضمها فى ألبوم غنائى كامل.

خرج ألبوم «يا أنا يا لاء» للجمهور بشكل تدريجي، وضم 10 أغنيات «يا أنا يا لاء، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرنى يا حب، وانا معاك، يا دلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل»، إلى جانب انضمام شبابى جديد من صناع الاغنية العربية وعودة للغائبين عن أغانى عمرو دياب السابقة.

خلال العامين الماضيين غلب على إنتاج الأغانى المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم فى الموسيقى والغزل فى الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا انتظر جمهوره عودته لإنتاج ألبوم كامل يحتوى على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.