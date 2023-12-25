الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يرد على الغارات الإسرائيلية بـ 8 صواريخ من جنوب لبنان

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف نبأ عاجل، اليوم الاثنين، عن إطلاق ٨ صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط مستوطنة سعسع.

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ومن ناحية أخرى، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال استهدف مواقع عدة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

و شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عدة غارات استهدفت محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا جنوبلبنان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

وقبل قليل، أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة جندي إسرائيلي من قوات الاحتياط جنوب لبنان بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله.

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