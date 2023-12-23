نتنياهو: بايدن لم يقنعني بعدم مهاجمة لبنان

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يقنعه بعدم مهاجمة "حزب الله"، مؤكدا أنه قرر تحقيق النصر في الجنوب أولا.

وحسب موقع روسيا اليوم، على خلفية تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأمريكي أقنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم تنفيذ هجوم استباقي ضد "حزب الله" في لبنان في بداية الحرب، قال مكتب نتنياهو: "المقال غير صحيح"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف المكتب: "بالفعل في اليوم الأول من الحرب قرر رئيس الوزراء أن إسرائيل ستعمل أولا لتحقيق نصر حاسم في الجنوب، مع الردع بحزم في الشمال"، وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن هذه السياسة تبنتها الحكومة.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف ضربة استباقية ضد "حزب الله" محذرا من مغبة إثارة حرب إقليمية واسعة.

وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة تلقت أول إشارة إلى خطط إسرائيل المقترحة لتوجيه ضربة استباقية صباح يوم 11 أكتوبر حوالي الساعة 6:30 صباحا في واشنطن.

وأبلغ المسؤولون الإسرائيليون البيت الأبيض أنهم يعتقدون أن "حزب الله" كان يخطط لشن هجوم، وقال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل تعلم أنها لا تستطيع القيام بذلك بمفردها، وطلبوا الدعم الأمريكي.