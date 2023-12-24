الاحتلال يقصف بلدة عيترون جنوبي لبنان

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بلدة عيترون جنوبي لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

ذكر نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى والمحررين في فلسطين، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو 4695 مواطنا فلسطينيًا من الضفة الغربية، منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح بيان مشترك صادر عن النادي والهيئة أن الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المدنيين، والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وتشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة نحو 750 عسكريا أوكرانيًا خلال الساعات الـ 24 الماضية بمناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الأحد " إن قواتنا تصدت على محور دونيتسك لـ 8 هجمات للقوات الأوكرانية وكبدتها نحو 350 عسكريًا بين قتيل وجريح بجانب تدمير ثلاث عربات مشاة ومدرعة وخمس مركبات و8 قطع مدفعية، كما قصفنا تجمعات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، ما أسفر عن مقتل نحو 110 عسكريين أوكرانيين وتدمير شاحنتين صغيرتين و3 مدافع".

وأضافت أنه: "تم صد 4 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك وتكبيد هذه القوات نحو 40 قتيلا وتدمير ثلاث مركبات ومدرعة ومستودع للذخيرة، إلى جانب صد هجومين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان حيث بلغت خسائرها نحو 100 قتيل من العسكريين الأوكرانيين بجانب تدمير مدرعة ومركبتين ومدفع واحد".

وتابعت الدفاع الروسية في بيانها:" بلغت خسائر القوات الأوكرانية على محور خيرسون نحو 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات و4 مدافع، وأن قواتنا الروسية قصفت تجمعات للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيا وحيدت نحو 70 عسكريًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح بالإضافة تدمير مدرعة وثلاث مركبات ومنصة مدفعية، وأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 4 مقاتلات أوكرانية، بينها 3 من طراز سو-27 وواحدة من طراز سو-24 بجانب تدمير 49 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة".



