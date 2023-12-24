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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مجموعة الباتروس للفنادق تحتفل بأعياد الكريسماس مع كل جنسيات العالم

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

 

تحتفل اليوم مجموعة بيك الباتروس للفنادق بأعياد الكريسماس داخل منتجعات الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ بنسب أشغال فندقية مبشرة من كل جنسيات العالم من المانيا و روسيا وأوكرانيا وبريطانيا ورومانيا وايطاليا وصربيا وكازاخستان وتركيا ..

وقد أكد رجل الأعمال كامل أبو على اهتمام المجموعة بحفلات الكريسماس والعام الجديد لكونها تأتى فى شهر ديسمبر والذى يمثل نهاية العام وموسم سياحى جديد ويجب علينا جميعا أرسال رسالة ايجابية عن السياحة المصرية لكل النزلاء من الجنسيات المختلفة بكل اشكال المرح والاحتفالات والموسيقى  ..

وصرح محمد عيد سليمان - مدير التسويق الاقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق بأن احتفالات الكريسماس تأتى توزيع الورود الحمراء والشيكولاته على السياح بالغرف والهدايا للأطفال على الشواطئ بالتعاون مع تيم الانيمشن فى زي بابا نويل الشهير والتقاط الصور التذكارية مع شجرة الكريسماس وليلا مع أضواء العام الجديد ..

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الجريدة الورقية