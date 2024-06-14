الحجاج يبدأون الوقوف بصعيد منى في يوم التروية (بث مباشر)

حرصًا من “بوابة الوفد” على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكما بثًا مباشرًا لبدء حجاج بيت الله الحرام المناسك بيوم التروية استعدادًا للوقوف بعرفة.

يوم التروية علامة فارقة في رحلة الحج، إذ تفتتح أبواب مشاعر الحج المقدس اليوم ويشرع الحجاج في أداء مناسكهم استعدادًا ليوم عرفة، الوقفة الكبرى في رحلة إيمانية عميقة، ويرجع أصل التسمية ليوم التروية، إذ كان يرتوون بالماء قبل خروجهم من مكة إلى مِنى.

الحجاج يتوجهون إلى منى:

في يوم التروية ينطلق الحجاج إلى منى ويُحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما ويبيتان بمنى اتباعًا للسنة ويصلون فيها الخمس صلوات، على أن يكون الفجر هو فجر يوم عرفة.

يعد مشعر منى أولى محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، إذ يقضي حجاج بيت الله الحرام في هذا المشعر يوم التروية وليالي التاسع والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة لمن يتعجل وليلة الثالث عشر لمن يتأخر، على أن تبدأ عملية تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة تمهيدًا لأداء الركن الأعظم من الحق والوقوف بعرفة غدًا.