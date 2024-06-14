شنايدر تعلن عن استراتيجيتها التوسعية لقطاع التجارة الإلكترونية

نظمت شنايدر إلكتريك الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، أحدث فعالياتها الخاصة للتعريف باستراتيجية شنايدر للنمو في مجال التجارة الإلكترونية في مصر، ومناقشة أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي.

تأتي هذه الفعالية في إطار التزام شنايدر إلكتريك بدعم التحول الرقمي في مصر والمنطقة وتعزيز التجارة الإلكترونية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وتسهم خدمات التجارة الإلكترونية المقدمة لعملاء شنايدر إلكتريك في تقليل التكلفة وتعزيز ولاء العملاء، والتوسع الجغرافي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، وإمكانية الحصول على المنتجات من أي مكان وفي أي وقت.

وتعد شنايدر إلكتريك لاعباً رئيسيًا في مجال التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، حيث حققت الشركة إيرادات بلغت 3 مليار يورو من خلال منصات التجارة الإلكترونية الخاصة بها في عام 2023، مع نمو سنوي بنسبة 20% خلال الفترة بين عامي 2020 و 2023، وتضم الشركة فريقًا من 200 موظف يعملون بدوام كامل لتنمية أعمال التجارة الإلكترونية، وتتوفر خدماتها في أكثر من 70 دولة حول العالم، فيما بلغ حجم إيرادات قطاع التجارة الالكترونية عالميا 5.8 تريليون دولار في العام الماضي ومن المتوقع أن يشهد زيادة لتصل إلى 7.9 تريليون دولار بحلول 2027. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حققت مبيعات التجارة الإلكترونية 26% من إجمالي مبيعات شنايدر إلكتريك في المنطقة لعام 2023.



ويشهد قطاع التجارة الإلكترونية في مصر نموًا هائلاً مدفوعًا برؤية مصر 2030 للتحول الرقمي ووعي الشركات والمستهلكين. وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن حجم التجارة الإلكترونية فى السوق المصرية تجاوز 93 مليار جنيه فى 2021، ونما بنسبة 30% خلال عام 2022 ليصل إلى نحو 121 مليار جنيه، حيث تعكس هذه الأرقام حركة البيع والشراء المسجلة، أى التى تتم عن طريق المحافظ البنكية وكروت الدفع والائتمان ، وتلعب منصات التجارة الإلكترونية دورًا رئيسيًا في هذا النمو، بفضل تنوع المنتجات المعروضة وسهولة عمليات البيع والشراء، مع انتشار الإنترنت في جميع أنحاء مصر. وتسعى شنايدر إلكتريك لزيادة معدلات انتشار واستخدام التجارة الإلكترونية، للاستفادة من إمكاناتها الهائلة، وتعزيز التحول الرقمي في قطاع التوزيع من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا.

صرح سيباستيان رييز، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي قائلا:” :”لدينا خطة طموحة لزيادة نسبة مبيعات التجارة الإلكترونية في قطاع التوزيع في منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، والتي بلغت 19% في عام 2023 تحقق أغلبها من مبيعات السوق المصري، إلى 35% خلال عام 2024. ونؤكد التزامنا بتعزيز التحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين نماذج الأعمال وتحقيق الابتكار والنمو لشبكة شركائنا، حيث نستهدف زيادة عدد شركاء التجارة الإلكترونية إلى 50 شريكًا بنهاية 2024 مقارنة بـ37 شريك حاليا، مع التركيز بشكل خاص على مصر والأردن ومالطا في منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وتسخير خبراتنا العالمية في هذا المجال لدعم شركائنا في مصر والمنطقة، ومساعدتهم على تحقيق النجاح واكتساب ميزة تنافسية قوية، ونسعى جاهدين لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة العمليات، وتحسين تجربة العملاء وتتجاوز توقعاتهم”.