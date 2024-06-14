عاجل
استعدادات أمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى
الجمعة 14 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يستهدف كريات شمونة وكفرسولد بصواريخ الكاتيوشا والفلق

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله مستعمرتي كريات ‌‏شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا والذي أدى إلى ‌‏استشهاد وإصابة مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 14-6-2024 مستعمرتي كريات ‌‏شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق.

مواد متعلقة

الاحتلال يفقد طائرة مسيّرة باهظة الثمن تابعة لسلاح الجو بسبب خلل فني

حزب الله يحرق موقعي المطلة والسماقة في تلال كفرشوبا المحتلة بالصواريخ

المقاومة العراقية: قصفنا قاعدة رامات ديفيد الجوية بالمسيرات

حزب الله يستهدف موقع الرمثا وتجمعًا للجنود في خلة ‌‏وردة بالصواريخ

وزير الري يتابع استعدادات وجاهزية أجهزة الوزارة خلال "عيد الأضحى المبارك"

حزب الله: استهدفنا محيط موقعي الرمثا و السماقة في الأراضي المحتلة بالصوارخ

سرايا القدس تقصف العمق الإسرائيلي برشقات صاروخية مركزة

توازن الاحتلال يختل بين صواريخ حزب الله وصمود المقاومة في رفح
الجريدة الورقية