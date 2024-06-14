الزراعة: الخدمات البيطرية تستقبل وفدًا من دولة قطر لبحث آفاق التعاون

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعميق التعاون مع الدول العربية الشقيقة، وفي ضوء متابعة نتائج الاجتماع الذى عقده مؤخرا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية القطري والاتفاق على التعاون في مجال الخدمات البيطرية وتصدير الخيول:

استقبلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية،وفدًا فنيًا بيطريًا رفيع المستوى من دولة قطر, ضم الوفد المهندس عبد العزيز محمود عبد العزيز مدير الثروة الحيوانية، والدكتور ممدوح محمد خبير بيطري للحجر



وقال د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين مصر وقطر في مجال صناعة الخيول، خاصة فيما يتعلق بتجارة الخيول وسباقاتها وحرية حركة الخيول و تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وخلال الزيارة تم عقد لقاء موسع في مقر الهيئة لمناقشة مجالات التعاون المقترحة ثم قام الوفد بزيارة تفقدية لمحجر الشرطة للخيول للتعرف علي إجراءات الحجر البيطري للخيول ونادي الفروسية ثم جولة في معامل الاجنة و السائل المنوي للتعرف علي احدث التقنيات في انجاب الخيول و في اليوم الثاني قام الوفد بزيارة محجر المستشفى العسكري للتعرف على إجراءات الحجر البيطري للخيول العسكرية .

وللمستشفي البيطري للقوات المسلحة ومحجر الخيول التابع لادارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة وقد أسفرت الزيارة عن الاتفاق على تعميق ودعم التعاون بين مصر وقطر في مجال صناعة الخيول، من خلال:

• تبادل الخبرات في مجال تربية الخيول ورعايتها.

• تعزيز التعاون في مجال تجارة الخيول.

• تنظيم فعاليات مشتركة لسباقات الخيول.

• تبادل المعلومات والبيانات حول الأمراض الحيوانية التي تصيب الخيول.

- في نهاية الزيارة أكد المسؤولون من الجانبين على أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون، وتعزيز القدرات البيطرية من خلال تبادل الخبرات والتجارب. وقد تم الاتفاق على مواصلة التواصل والتنسيق بين المؤسسات البيطرية في البلدين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكة الواعدة و فتح افاق تصديرية بين البلدين.