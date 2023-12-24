الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التربية والتعليم يشدد على متابعة الغياب في المدارس

جولة من تفقد وزير
جولة من تفقد وزير التربية والتعليم

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة متابعة الغياب في المدارس على مدار العام الدراسي 2023-2024.

زيارة مفاجئة لوزير التربية والتعليم في مدارس القاهرة والجيزة (صور)

وزير التربية والتعليم يشهد ختام المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم في مدرستين بحى الأسمرات بالقاهرة، والعمرانية بالجيزة اليوم الأحد؛ للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

ووجه وزير التربية والتعليم مديري المدارس بأهمية متابعة تسجيل الحضور والغياب وتفعيل الغياب الإلكتروني في المدارس، وتفعيل لائحة النظام والانضباط المدرسى.

وزير التربية والتعليم يتابع الغياب اليومي 

واطلع وزير التربية والتعليم على سجلات الغياب والحضور اليومية للطلاب، والتي عكست انتظام حضور الطلاب في المدرسة، كما اطلع على دفتر الحضور والانصراف للمعلمين، ووجه بعدم السماح بالإجازات أثناء فترة الامتحانات.

وتفقد وزير التربية والتعليم عددا من الفصول في المدرسة، وشدد على أهمية الحفاظ على نظافة الفصول وانتظام المعلمين.

وشدد أيضا خلال الجولة في المدرسة على تكثيف المتابعة الميدانية يوميا لكل المدارس التابعة للإدارة التعليمية واجراء زيارات مفاجئة من قبل الإدارة التعليمية والمديرية التعليمية، وتكريم المعلمين المتميزين وفقا لأدائهم ومواجهة السلبيات.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيقوم بجولات مفاجئة ومكثفة لمختلف المدارس على مستوى الجمهورية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة ثورة التصحيح الإعدادية بنين التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، والتي يبلغ عدد طلابها ٢١٤٥.

وتفقد وزير التربية والتعليم أحد الفصول الدراسية للصف الثانى الإعدادى أثناء حصة مراجعة العلوم، وأجرى حوارا مع الطلاب عن كيفية استفادتهم من شرح الدرس.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية تحقيق متعة التعلم المنتج للمعرفة والابتعاد عن أسلوب الحفظ والتلقين، حيث أجرى الدكتور رضا حجازي حوارا تفاعليا مع الطلاب حول المناهج الدراسية وكيفية تلقيهم المعلومات، مؤكدا أهمية التركيز أيضا على تحفيزهم وتطوير مهاراتهم الحياتية.

كما تفقد وزير التربية والتعليم أحد الفصول الدراسية بالمدرسة خلال شرح مادة اللغة الإنجليزية، حيث أثنى الدكتور رضا حجازي على أسلوب المدرسة في شرح المنهج وإيصال المعلومات للطلاب بأسلوب متميز.

ورافق وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، وفريق المتابعة بالوزارة.

جدير بالذكر أن جولة الوزير تأتي في إطار متابعة توجيهاته الأخيرة خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية لضمان انتظام سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

مواد متعلقة

160 مليون جنيه إيرادات جامعة حلوان الأهلية خلال عام

حصاد أداء الجامعات التكنولوجية خلال عام 2023

مشاركة جامعة حلوان في المعسكر التدريبي لمسابقة رالي مصر 2024

إدراج 28 جامعة في النسخة الأولى لتصنيف الجامعات العربية

مشاركة طلاب معهد إعداد القادة في تنظيم فعاليات التعليم العالي 2023

زيارة مفاجئة لوزير التربية والتعليم في مدارس القاهرة والجيزة (صور)

ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الجيزة

فتح باب القبول بالتعليم المدمج في جامعة القاهرة 30 ديسمبر
الجريدة الورقية