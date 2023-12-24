وزير التربية والتعليم يشدد على متابعة الغياب في المدارس

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة متابعة الغياب في المدارس على مدار العام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم في مدرستين بحى الأسمرات بالقاهرة، والعمرانية بالجيزة اليوم الأحد؛ للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

ووجه وزير التربية والتعليم مديري المدارس بأهمية متابعة تسجيل الحضور والغياب وتفعيل الغياب الإلكتروني في المدارس، وتفعيل لائحة النظام والانضباط المدرسى.

وزير التربية والتعليم يتابع الغياب اليومي

واطلع وزير التربية والتعليم على سجلات الغياب والحضور اليومية للطلاب، والتي عكست انتظام حضور الطلاب في المدرسة، كما اطلع على دفتر الحضور والانصراف للمعلمين، ووجه بعدم السماح بالإجازات أثناء فترة الامتحانات.

وتفقد وزير التربية والتعليم عددا من الفصول في المدرسة، وشدد على أهمية الحفاظ على نظافة الفصول وانتظام المعلمين.

وشدد أيضا خلال الجولة في المدرسة على تكثيف المتابعة الميدانية يوميا لكل المدارس التابعة للإدارة التعليمية واجراء زيارات مفاجئة من قبل الإدارة التعليمية والمديرية التعليمية، وتكريم المعلمين المتميزين وفقا لأدائهم ومواجهة السلبيات.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيقوم بجولات مفاجئة ومكثفة لمختلف المدارس على مستوى الجمهورية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة ثورة التصحيح الإعدادية بنين التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، والتي يبلغ عدد طلابها ٢١٤٥.

وتفقد وزير التربية والتعليم أحد الفصول الدراسية للصف الثانى الإعدادى أثناء حصة مراجعة العلوم، وأجرى حوارا مع الطلاب عن كيفية استفادتهم من شرح الدرس.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية تحقيق متعة التعلم المنتج للمعرفة والابتعاد عن أسلوب الحفظ والتلقين، حيث أجرى الدكتور رضا حجازي حوارا تفاعليا مع الطلاب حول المناهج الدراسية وكيفية تلقيهم المعلومات، مؤكدا أهمية التركيز أيضا على تحفيزهم وتطوير مهاراتهم الحياتية.

كما تفقد وزير التربية والتعليم أحد الفصول الدراسية بالمدرسة خلال شرح مادة اللغة الإنجليزية، حيث أثنى الدكتور رضا حجازي على أسلوب المدرسة في شرح المنهج وإيصال المعلومات للطلاب بأسلوب متميز.

ورافق وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، وفريق المتابعة بالوزارة.

جدير بالذكر أن جولة الوزير تأتي في إطار متابعة توجيهاته الأخيرة خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية لضمان انتظام سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.