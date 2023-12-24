زيارة مفاجئة لوزير التربية والتعليم في مدارس القاهرة والجيزة (صور)

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد، جولة مفاجئة في مدرستين بحي الأسمرات بالقاهرة، والعمرانية بالجيزة.

جاء ذلك للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

وبدأ وزير التربية والتعليم جولته المفاجئة بزيارة مدرسة تحيا مصر الابتدائية التابعة لإدارة المقطم التعليمية بحى الأسمرات، والتى يبلغ عدد طلابها 4200 طالب.

وتفقد وزير التربية والتعليم عددا من الفصول في المدرسة، حيث شدد على أهمية الحفاظ على نظافة الفصول وانتظام المعلمين، كما شدد أيضا خلال الجولة في المدرسة على تكثيف المتابعة الميدانية يوميًا لكافة المدارس التابعة للإدارة التعليمية واجراء زيارات مفاجئة من قبل الإدارة التعليمية والمديرية التعليمية، وتكريم المعلمين المتميزين وفقًا لأدائهم ومواجهة السلبيات.

وزير التربية والتعليم يتابع حضور الطلاب

جولة وزير التربية والتعليم

واطلع وزير التربية والتعليم كذلك على سجلات الحضور والغياب اليومية للطلاب، والتي عكست انتظام حضور الطلاب في المدرسة، كما اطلع على دفتر الحضور والانصراف للمعلمين، ووجه بعدم السماح بالإجازات أثناء فترة الامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيقوم بجولات مفاجئة ومكثفة لمختلف المدارس على مستوى الجمهورية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.



وتوجه وزير التربية والتعليم إلى مدرسة ثورة التصحيح الإعدادية بنين التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، والتي يبلغ عدد طلابها ٢١٤٥.



وتفقد وزير التربية والتعليم أحد الفصول الدراسية للصف الثانى الإعدادى أثناء حصة مراجعة العلوم، وأجرى حوارًا مع الطلاب عن كيفية استفادتهم من شرح الدرس.

جولة وزير التربية والتعليم

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية تحقيق متعة التعلم المنتج للمعرفة والابتعاد عن أسلوب الحفظ والتلقين، حيث أجرى الدكتور رضا حجازي حوارًا تفاعليًا مع الطلاب حول المناهج الدراسية وكيفية تلقيهم المعلومات، مؤكدًا أهمية التركيز أيضًا على تحفيزهم وتطوير مهاراتهم الحياتية.

كما تفقد وزير التربية والتعليم أيضًا احد الفصول الدراسية بالمدرسة خلال شرح مادة اللغة الإنجليزية، حيث أثنى الدكتور رضا حجازي على أسلوب المدرسة في شرح المنهج وايصال المعلومات للطلاب بأسلوب متميز.





وفي إطار متابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، وجه الوزير مدير المدرسة بأهمية متابعة تسجيل الحضور والغياب وتفعيل الغياب الالكترونى، وتفعيل لائحة النظام والانضباط المدرسى.

ورافق وزير التربية والتعليم خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، وفريق المتابعة بالوزارة.

جدير بالذكر أن جولة الوزير تأتي في إطار متابعة توجيهاته الأخيرة خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية لضمان انتظام سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.