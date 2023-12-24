بولندا تعلن وصول 35 ألفا لاجئ أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية

كشفت سلطات خفر السواحل في بولندا، اليوم الأحد، عن وصول 35 ألفا و200 لاجئ أوكراني إلى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر "راديو بولندا"، بحسب ما نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، أن 47 ألفا و700 لاجئ أوكراني انتقلوا من بولندا إلى بلادهم مرة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان قرابة 18 مليون أوكراني قد فروا من بلادهم إلى بولندا بعد نشوب الحرب مع روسيا في فبراير من العام الماضي، وسجلت السلطات عودة 16.1 مليون أوكراني إلى بلادهم مرة أخرى.

ويشار إلى أن بولندا مررت في مارس من العام الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.