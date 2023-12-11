الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بولندا تستقبل أكثر من 20 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

لاجئون أوكران
لاجئون أوكران

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الإثنين، استقبال 20 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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بولندا: "وصول 27 ألفًا و700 لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة"

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بولندا تستقبل 28 ألفا و900 لاجئ أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية

وذكر "راديو بولندا في نشرته الإنجليزية  أن 22 ألفا و700 لاجئ أوكراني عادوا من بولندا إلى بلادهم أمس الأحد. 

يشار إلى أن 17.6 مليون أوكراني فروا من بلادهم إلى بولندا المجاورة بعد اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير من العام الماضي، وعاد منهم 15.8 مليون إلى أوكرانيا مرة أخرى منذ ذلك الحين.

يذكر أن بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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