الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مستشار النمسا: نتمتع بشراكة وصداقة قوية مع بولندا

المستشار النمساوي
المستشار النمساوي كارل نيهمر

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن النمسا تتمتع بشراكة وصداقة قوية مع بولندا ونتطلع إلى تعاون أوسع في الفترة المقبلة تحت قيادة دونالد توسك رئيس الوزراء البولندي الجديد.

وأعرب نيهمر - في تصريح الويم - عن سعادته بانتخاب دونالد توسك رئيسا لوزراء بولندا من قبل البرلمان أول أمس الثلاثاء مهنئا الشعب البولندي بالقيادة الجديدة للحكومة، قائلا إن توسك من أكبر المناصرين لوحدة أوروبا وتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي موضحا انه سياسي أوروبي من ذوي الخبرة ونفخر به كرئيس جديد للحكومة البولندية. 

واشار نيهمر إلى رئيس الوزراء البولندي الجديد حضر اليوم في بروكسل أول قمة أوروبية بعد انتخابه والتى تبحث انضمام أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وكان في استقباله أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية والمستشار النمساوي كارل نيهمر.

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