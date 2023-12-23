أمينة شلباية تغيير جلدها في ليه تعيشها لوحدك: الشخصية قريبة مني (تفاصيل)

أعلنت خبيرة التجميل والموضة أمينة شلباية تفاصيل شخصيتها في فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي وشريف منير، والمفترض اطلاقه يوم 3 يناير القادم.

كشفت أمينة شلباية خلال تصريحات لها، قائلة: "مكنتش متخيلة إني هخوض التجربة وإني أمثل، ده كان بعيد تمامًا عن حساباتي، والموضوع جه صدفة، رغم إني اتعرض عليا أعمال كتير وأنا رفضتها".

تابعت أمينة شلباية حديثها: "من أول قاعدة مع المخرج حسام الجوهري أقنعني بشكل كبير، وبعدها حسيت إني عايزة أقدم الدور وأجربه، والشخصية قريبة مني جدًا وهود ه اللي شجعني؛ لأن كان عندي رهبة من الكاميرا".

وأشارت أمينة شلباية إلى أنها تلعب دور والدة الفنانة سلمى أبو ضيف خلال أحداث الفيلم، وتظهر بشخصية سيدة تعمل في مجال الحُلي.

أما عن إمكانية تكرارها تجربة التمثيل، بعد فيلم ليه تعيشها لوحدك، أردفت أمينة شلباية: هتفرج على نفسي الأول، ولو لقيت إني ممتازة هجرب تاني، ولو لقيت إني مش كويسة مش هكمل تاني.

فيلم ليه تعيشها لوحدك

قصة فيلم ليه تعيشها لوحدك

تدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك حول سلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل بعمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق.

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك

ويعد فيلم ليه تعيشها لوحدك من بطولة خالد الصاوي وشريف منير، وضم عددا من الفنانين، منهم: سلمى أبو ضيف، خالد عليش، رؤى شنوحة، فاطمة عادل، محمد رضوان، مؤمن نور، وأمينة شلباية في أولى تجاربها بالتمثيل.