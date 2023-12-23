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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Wonka يتخطى الـ57 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

فيلم Wonka
فيلم Wonka

يواصل فيلم "Wonka" صدارة شباك التذاكر العالمى حصد إيرادات بلغت 4.2 مليون دولار اليوم من إجمالي 57.5 مليون دولار منذ طرحه في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

إيرادات فيلم Wonka 

نجح فيلم " Wonka " في تحقيق إيرادات بلغت 113.2 مليون دولار، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم الذي لم تتجاوز ميزانيته الـ120 مليون دولار، لـ 170.7 مليون دولار.

 

تفاصيل فيلم  Wonka

فيلم "Wonka" من إخراج بول كينج، ويجمع في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم بطولة تيموثي شالاميت، كالاه لين، كيجان مايكل كي، باترسون جوزيف، مات لوكاس، ماثيو باينتون، سالي هوكينز، روان أتكينسون، جيم كارتر، ناتاشا روثويل، توم ديفيس، أوليفيا كولمان، بالإضافة إلى هيو جرانت.

 

ويستعرض الفيلم قصة صانع الشيكولاته "ويلي ونكا"، والتي جاءت ضمن رواية «Charlie and the Chocolate Factory»، للكاتب رولد دال، وهو الفيلم الثالث التي تستوحى أحداثه من الرواية بعد «Willy Wonka & the Chocolate Factory» و« Charlie and the Chocolate Factory».

 

ترشيح تيموثي شالاميت لـ "جولدن جلوب" أفضل ممثل عن "Wonka"

وحصل الفيلم على ردود أفعال إيجابية من النقاد حول العالم، وترشح بطله تيموثي شالاميت لجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو استعراضي، وذلك في نسختها الـ 81.

 فيلم Wonka 
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إيرادات فيلم العميل صفر في آخر ليلة عرض

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