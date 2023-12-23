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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رامي جمال يطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أهي مشيت".. شاهد

رامى جمال
رامى جمال

اطلق النجم رامي جمال، أحدث أعماله الغنائية، التي تحمل عنوان "أهي مشيت"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

أغنية أهي مشيت

وقدم رامي جمال أغنية أهي مشيت على  طريقة الدويتو تجمعه بالمطرب فريد، وهي من كلمات جمال الخولي، توزيع زاك وألحان رامي جمال.

كلمات أغنية أهي مشيت

وجاءت كلمات أغنية أهي مشيت كما يلي: أهي مشيت وسابق قلبي ومن غيرها دون ولا حل، نعيش ولا أنا وهو نموت ولا الحنين هيقل، مجاوبتنيش وأنا وأصله مسألتش، ومش عارف أنا هعمل إيه هتنساني، متنساني مفيش فايدة، قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه.

 

أعمال رامي جمال

يشار إلى أن رامي جمال يعيش حالة من النشاط الفني بعد طرحه مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان جيت متأخر عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحقق من خلالها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، وهي من كلمات محمد مصطفى، توزيع محمد ياسر، ميكس ماستر محمد مجدي.

 

كلمات اغنية جيت متأخر

تقول كلمات أغنية جيت متأخر، لا جيت متأخر أيوة خلاص مبقاش نافع، روح بقى ليه راجع عايز إيه، بتقولي وحشتك والمفروض أكون عارف، لا تلاقيك فاضي قُلت أراضيك،  مش كنت طيب قولتها، يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها، ده أنا كنت في عرض كلمتين، كانوا فارقوا شويتين، ده أنا بصفى في ثانيتين، مش كنت طيب قولتها، يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها.

رامي جمال
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