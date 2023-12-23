أبرزهم الكينج منير وشيرين عبد الوهاب.. مواعيد حفلات رأس السنة 2024

تفصلنا أيام معدودة على نهاية عام 2023 ليلة رأس السنة، لذلك يهتم الكثيرون بمعرفة مواعيد الحفلات الغنائية للمطربين الأقرب لهم من نجوم الوطن العربي احتفالًا بالكريمساس.

مواعيد حفلات رأس السنة 2024

ويهتم المواطنون ومستخدمو منصات التواصل الاجتماعي بالبحث عن مواعيد حفلات رأس السنة 2024، ويرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية.

حفل الفنانة نوال الزغبي

ستحيي الفنانة نوال الزغبي حفلًا غنائيًا ضخمًا بمناسبة رأس السنة وليلة الكريمساس، في يوم 31 ديسمبر بألمانيا، من خلال حفل جماهيري كبير، وروجت للحفل عبر تدوينة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "أكس"، قائلة: "لا أستطيع الانتظار للاحتفال بليلة رأس السنة 2023-2024 معكم في ألمانيا".

شيرين عبد الوهاب

حفل شيرين عبد الوهاب في رأس السنة 2024

وستغني النجمة شيرين عبدالوهاب في حفل خاص لها في رأس السنة والاحتفال بأعياد الكريسماس في لبنان يوم 28 ديسمبر الجاري، ولكن قد أعلنت الجهة المنظمة للحفل تأجيلها نظرًا لتصاعد الأحداث الجارية في غزة ولبنان.

حفل الفنان مدحت صالح

يحتفل الفنان مدحت صالح، مع جمهوره في ليلة رأس السنة في وقت الكريمساس بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحفل رأس السنة2024، والتي سيغني فيها أشهر أغانية التي يحبها الجمهور:" المليونيرات، قولولها، كوكب تانى، حبيبي ياعاشق، النور مكانه في القلوب، جاى على نفسك".

حفل الفنان أحمد شيبة

يشارك المطرب أحمد شيبة في حفل رأس السنة بدار المشاة في مدينة نصر، وتشاركه الأداء المطربة أمينة وسيقدما الثنائي عدد من الأغاني الشعبية التي تمني الجمهور سماعها منهم لايف، وتعلقوا بها منها "الحنطور لأمينة"، و"آه لو لعبت يا زهر" لشيبة.

حفل الفنان إيهاب توفيق

وفي ليلة رأس السنة، يحيي الفنان إيهاب توفيق الحفل في أحد الفنادق بالقاهرة، بعدما توقف مدة عن الغناء وإلغاء الحفلات الغنائية الخاصة به بعد المجازر الإسرائيلية التي حدثت في فلسطين.

الكينج محمد منير وفرقة مسار إجباري

يعود الكينج محمد منير للغناء بعد توقف دام 4 أشهر، إذ يشارك فرقة مسار إجباري ومغني الراب عفروتو في حفل يوم 31 ديسمبر بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.

واتفق نجوم الحفل على تخصيص جزء من إيراداته للتبرع لغزة وتوفير مساعدات إنسانية، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا بسبب الشعبية التي يتمتع بها محمد منير.

نوال الزغبي