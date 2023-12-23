السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

احتفالاً بالكريسماس.. مادلين مطر تطلق أحدث أعمالها الغنائية "فرح العيد" (فيديو)

مادلين مطر
مادلين مطر

طرحت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، أغنية جديدة بعنوان "فرح العيد" منذ ساعات بالتزامن مع أعياد الكريسماس، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وبمختلف المنصات الغنائية الرقمية.

تفاصيل أغنية "فرح العيد" 

تمزج أغنية "فرح العيد" حالة بها بين الانسانية والدراما بالاضافة لأجواء العيد والمرح، حيث ظهر الكثير من الأطفال معها داخل أحداث الكليب وهذا يعكس اهتمامها بالطفولة وفرحتهم بالكريسماس وأجواء احتفالات العام الجديد 2024.

 

أغنية "فرح العيد" من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى فارس ابو ملهب والكليب من إخراج ايلي ابو انطون وتم تصويره بمناطق متفرقة من لبنان على مدار ٢٤ ساعة فقط، كما شهدت أحداث الكليب مشاركة تمثيلية لعدد من الممثلين من بينهم ميرنا مكرزل وايلي ابو انطون.

 

ووجهت مادلين الشكر لكل من ساهم في صناعة الأغنية حيث تؤكد ان رغبتها في رسم البهجة للأطفال من أهم أسباب تقديمها أغنية للكريسماس، مؤكده على ان الأصدقاء حول الأغنية إيجابية بمجرد طرحها وخصوصا في أجواء احتفالات لبنان بالكريسماس غدا الأحد ٢٤ ديسمبر.

مادلين مطر

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