شاهد قبل العرض.. البوسترات الرسمية لفيلم ليه تعيشها لوحدك

أطلقت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لفيلم "ليه تعيشها لوحدك"، والمفترض طرحه بدور العرض السينمائية يوم 3 يناير القادم، لينافس بموسم أفلام رأس السنة.

ليه تعيشها لوحدك

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

ليه تعيشها لوحدك

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل، اشراف عام علي الانتاج بشري رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز.

ليه تعيشها لوحدك

ليه تعيشها لوحدك

ليه تعيشها لوحدك