رامي إمام يكشف حقيقة اعتزال الزعيم ويُطمئن الجمهور على حالته الصحية (تفاصيل)

احتفل المخرج رامى إمام بالعرض الأول لفيلمه الجديد "أبونسب" الذي أقيم فى إحدى السينمات الخاصة بـ6 أكتوبر، بطولة شقيقه الفنان محمد إمام، بالأضافة لتصدر الكثير من أنباء اعتزال الزعيم عادل إمام التمثيل، وعدم قدرته عن الوقوف أمام الكاميرا ما يجعله يعتذر عن الأعمال المعروضة عليه الفترة السابقة.

كشف المخرج رامي إمام خلال تصريحات له، أن ما يتردد ما هو إلا شائعات، ولا أساس لها من الصحة، مؤكداً على أن والده الزعيم عادل إمام بصحة جيدة ويمارس حياته الطبيعية برفقة عائلته وأحفاده، ولم ولن يعتزل التمثيل.

وأشار رامي إمام في حديثه إلى أنه لا يمانع تقديم عمل جديد بشرط أن ينال إعجابه لأنه قدم خلال مسيرته مئات الشخصيات والموضوعات، موضحاً إلى أن مشاركته بالموسم الرمضانى أصبح أمرا يصعب عليه لأنه يتطلب عدد ساعات طويل وهو مرهق وشاق وليس له فقط، وإنما لمن هم وراء الكاميرا أيضًا، وهو ما جعل عددا كبيرا من الصناع والنجوم يتجهون لتقديم أعمال 15 حلقة بالموسم الرمضانى.

رامي إمام والزعيم عادل إمام

فيلم أبو نسب

وينافس المخرج رامي إمام فى موسم أفلام رأس السنة من خلال فيلم "أبو نسب"، والذى يعد التعاون الثالث له مع شقيقه الفنان محمد إمام، ويشارك فى بطولته كل من ماجد الكدواني، ياسمين صبري، محمد رضوان، علاء مرسي، وآخرين إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم شيرين رضا، أحمد سعد، محمد ثروت.

تفاصيل فيلم "أبو نسب":

من المقرر أن يتم طرح فيلم "أبو نسب" يوم 28 ديسمبر في الدول العربية، وهى كالتالي: "السعودية، الكويت، الإمارات، عمان، قطر، تونس، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، سوريا، المغرب، ليبيا، أمريكا، كندا، بريطانيا، أستراليا، تركيا، نيوزلندا، ألمانيا، السويد، لكسمبورج، بلجيكا، النرويج، سويسرا، النمسا، الدرانمارك، هولندا، فنلندا، اليونان، إيرلندا".

قصة فيلم أبو نسب:

تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

كانت الشركة المنتجة، طرحت البرومو الدعائى الأول لفيلم محمد عادل إمام الذي يحمل اسم أبو نسب، استعدادًا لعرضه، وظهر خلال محمد إمام بشخصية الدكتور علي، ويتزوج من ياسمين صبري.

كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني، يجسد شخصية والد ياسمين صبري ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد إمام.