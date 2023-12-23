بعد تهديدها بالقتل.. أول تصريح من ريهام سعيد على الواقعة

قالت الإعلامية ريهام سعيد، “إنها تلقت من خلال رسائل صفحتها الموثقة بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك"، رسائل تهددها بالقتل من شخص يدعى حسام، ويقول لها في نص الرسائل، أنا هقتلك يا ريهام، فقررت أن تتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بنص الرسائل للبحث عن هذا الشخص الذي يهددها".

وأضافت الإعلامية ريهام سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "الوفد"، أنها حررت محضرًا في قسم شرطة الشيخ زايد يحمل رقم ٢٣ أحوال بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣، وقالت فيه "انها تفاجأت برسايل تهديد من أكونت لا تعرفه، وعبارات سب وقذف، وأنها لا تتهم شخصًا معينًا بالتحريض على ذلك، وذلك لكونها شخصية عامة، وبحكم شغلها فى الإطار الاجتماعى بتتعامل وبتقابل ناس كتير فى موضوعات وتغطيات مختلفة".

أكدت"سعيد"، أنها على ثقة بأن رجال الأمن سوف يتوصلون لهذا الشخص، في أسرع وقت، مشيدة باهتمام قيادات مديرية أمن الجيزة، بالبلاغ وانهم طمأنوها على حياتها.

كنا قد نشرنا نسخة من الرسائل التي تلقتها الإعلامية ريهام سعيد، على صفحتها الشخصية الموثقة بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، من شخص يدعى حسام، ونشرت الإعلامية على صفحتها، "لقيت رسالة مبعوتالي بيقول لي هاقتلك يا ريهام لغاية ما أبلغ الشرطة لو اتقتلت هو ده اللي قتلني".

تلقت الإعلامية ريهام سعيد، رسائل نصية على هاتفها، وعلى صفحتها الشخصية الموثقة، بالتهديد بالقتل، من شخص تحمل صفحته اسم ”حسام..."، وجاء نص الرسائل "أنا هقتلك يا ريهام".

توجهت الإعلامية ريهام سعيد، بصحبة محمد الغرباوي رئيس تحرير برنامج “صبايا الخير”، اليوم إلى قسم شرطة أول الشيخ زايد، لتحرير محضر بالتهديدات، وسلمت المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث القسم، صور رسائل التهديد، وصورة من الصفحة الشخصية على فيسبوك، للمتهم الذي أرسل لها هذه الرسائل.

وأخطر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي كلف فريقًا من رجال المباحث بالتعاون مع الجهات المختصة من مباحث الاتصالات والإنترنت، لتحديد هوية المتهم، وسرعة ضبطه.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، تعاقدت في الفترة الأخيرة مع قناة “هي” لتقديم موسم جديد من برنامج "هي وصبايا الخير".