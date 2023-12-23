ننفرد بنشر رسائل تهديد ريهام سعيد بالقتل

حصلت "الوفد" على نسخة من الرسائل التي تلقتها الإعلامية ريهام سعيد، على صفحتها الشخصية الموثقة بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، من شخص يدعى حسام، ونشرت الإعلامية على صفحتها، "لقيت رساله مبعوتالي بيقول لي هاقتل للك يا ريهام لغايه ما ابلغ الشرطه لو اتقتلت هو ده الي قتلني".

تلقت الإعلامية ريهام سعيد، رسائل نصية على هاتفها، وعلى صفحتها الشخصية الموثقة، بالتهديد بالقتل، من شخص تحمل صفحته اسم ”حسام..."، وجاء نص الرسائل "أنا هقتلك يا ريهام".

توجهت الإعلامية ريهام سعيد، بصحبة محمد الغرباوي رئيس تحرير برنامج صبايا الخير، اليوم إلى قسم شرطة أول الشيخ زايد، لتحرير محضر، بالتهديدات، وسلمت المقدم أحمد عصام رئيس مباحث القسم، صور رسائل التهديد، وصوره من الصفحة الشخصية على فيس بوك، للمتهم الذي أرسل لها هذه الرسائل.

وأخطر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والذي كلف فريق من رجال المباحث بالتعاون مع الجهات المختصة من مباحث الاتصالات والإنترنت، لتحديد هوية المتهم، وسرعة ضبطه.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد تعاقدت في الفترة الأخيرة مع قناة هي لتقديم موسم جديد من برنامج "هي وصبايا الخير".

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