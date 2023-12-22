مزق جسده بسبب الديون.. تشريح جثة ضحية صديقه في حلوان

قررت نيابة حلوان، اليوم الجمعة، بتشريح جثة شخص مزق صديقه جسده بسبب الديون فى حلوان، وإعداد تقرير الصفة التشريحية وافي عنه للوقوف على أسباب الوفاة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وألقى رجال المباحث القاهرة، القبض على عاطل مزق جسد صديقه بسبب الديون فى حلوان، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها عاطل مقيم بمحافظة الجيزة توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والده، واتهم عاطل - مقيم محل البلاغ بالتعدى على نجله بالضرب بسبب خلافات سابقة بينهما نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة سلاح أبيض "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.