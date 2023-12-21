كشف مُلابسات سرقة توك توك بالإكراه في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة الإستيلاء على مركبة "توك توك" بالإكراه من قائدها والتعدى عليه وآخر وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما وضبط مرتكبى الواقعة بالجيزة.

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جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (طالب ، مقيم بدائرة قسم إمبابة) وبها سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وبسؤال نجل عم المتوفى (طالب ، مقيم بذات العنوان) قرر أنه حال قيامه بالعمل بمركبة "التوك توك" ملك والده وبرفقته (المتوفى) إستوقفهما شخصان بدائرة مركز شرطة أوسيم وطلبا منهما توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز ، وحال سيرهم بمنطقة زراعية طلب أحدهما التوقف وعقب توقفهم فوجئا بهما يقومان بالتعدى عليهما مستخدمين (سكين - قطعة حديدية - زجاجة مياه بداخلها شطة) وأحدثا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وقاما بالإستيلاء على مركبة (التوك توك - هاتفه المحمول – مبلغ مالى) ولاذا بالهرب .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وأضافا بتخلصهما من السكين والقطعة الحديدية المستخدمان فى الواقعة بإلقائهما بأحد المصارف العمومية ، وأرشدا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عامل ، مقيم بدائرة المركز "تم ضبطه") .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات والجرائم، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

وتشن وزارة الداخلية حملات أمنية مُكبرة بشكلٍ يومي من أجل التأكد من إنفاذ القانون على الجميع.