أزمات ورحلات ريهام سعيد بعد رحيلها عن قناة الشمس

ما زالت الإعلامية ريهام سعيد تثير الجدل بسبب تصرفاتها المفاجئة والتي كان آخرها أمس، إذ أعلنت انسحابها من تقديم برنامجها على قناة الشمس، والذي يحمل اسم "صبايا الشمس".

وأكدت ريهام أن يوم الإثنين المقبل سيكون آخر حلقاتها على القناة لظروف صحية.

وقالت سعيد عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنها: "ستتخذ إجراءاتها القانونية لفسخ العقد مع تمنياتها للجميع بكل التوفيق".

وقد قررت ريهام سعيد الشهر الماضي مغادرة قناة الشمس، ولكنها عادت سريعا واستكملت برنامجها، ولم يمر إلا ساعات قليلة من إعلانها الانسحاب من القناة، لتتراجع عن قرارها بسبب أنها أجبرت على العودة وعدم مغادرة القناة من قبل القائمين على إدارة قناة الشمس، حفاظًا على ما حققه برنامجها "صبايا الشمس" من نجاح كبير.

وتعد “ريهام” واحدة من أبرز الإعلاميات المثيرات للجدل في مصر، حيث شهدت مسيرتها المهنية العديد من المواقف التي أثارت ردود فعل واسعة في الرأي العام، ولها العديد من الأزمات التي ترصدها “بوابة الوفد الإلكترونية” فيما يأتي:

فتاة المول:

كانت قضية "فتاة المول" من أبرز وأشد الأزمات التي واجهت الإعلامية ريهام سعيد، وكانت بداية الأزمة بعدما استضافت فتاة تعرضت للتحرش من أحد الأشخاص بمول تجاري ثم نشرت بعدها صورًا شخصية لتلك الفتاة، واتهمت الفتاة فريق عمل برنامج "صبايا الخير" بالاستيلاء على تلك الصور من هاتفها الشخصي، مما أدى لتعرض ريهام سعيد إلى هجوم كبير من الجمهور والذي قام حينها بمطالبة قناة "النهار" بوقف برنامج "صبايا الخير" وبالفعل استجابت القناة وأوقفت عرض البرنامج، ثم عادت مرة أخرى لتقدم نفس البرنامج على قناة "النهار".

خطف الأطفال:

تم اتهام الإعلامية ريهام سعيد بتحريضها على خطف طفلين لاستغلالهما في صنع سبق إعلامي ثم أصدر قرار بضبطها وإحضارها لتحضر أمام النيابة والتحقيق معها، ولم تجدها قوات الأمن في منزلها، حيث وجهت اتهامات للإعلامية ريهام سعيد ورئيس تحرير برنامجها السابق "صبايا الخير" واثنين من إعداد البرنامج بتحريضهم على خطف طفلين، ثم حصلت ريهام سعيد بالبراءة على تلك القضية.

السيدات البدينات:

هجوم ريهام سعيد على السيدات البدينات في برنامجها السابق “صبايا الخير” دفع المجلس القومي للمرأة إلى تقديم شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مما دعاه إلى إيقافها لمدة عام عن الظهور على أي جهاز مرئي أو مسموع.

عودة “صبايا الخير” بعد توقفه لعامين

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد لاقت مشكلات كثيرة في الفترة الأخيرة بسبب برنامجها وبسبب ما يعرض من خلاله واستجابت قناة "النهار" لطلب الجمهور بوقف برنامجها ثم عادت ريهام سعيد لتقدم البرنامج مرة أخرى.

صيد الثعالب

عادت الإعلامية ريهام سعيد بعد توقف برنامجها فترة من الوقت من جديد وكانت ضمن حلقاتها موضوع "صيد الحيوانات" حيث قامت ريهام سعيد خلال الحلقة بضرب وتعذيب ثعلب صغير مكبل حتى انهمرت دموعه وظهر ذلك أمام الكاميرات، هذا ما دعى جمعيات حقوق الحيوان للاعتراض على الحلقة وما حدث بها، ومن ثم طالب الجمهور وقف البرنامج ومعاقبة ريهام سعيد.

وسرعًا ما قامت قناة "النهار" معتذرة للجمهور عن الحلقة وما تضمنته، وأعلنت حذفها من جميع المنصات والمواقع، وأوضحت أن هدف الحلقة ما كان إلا لتسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر وتصديرها للخارج وليس للتعذيب.

حجاج عبدالعظيم

أزمة من نوع آخر، كانت ريهام بطلة رئيسية فيها، عندما اتهمها الفنان الكوميدي حجاج عبدالعظيم، بسرقة فكرة برنامجه “خارج نطاق الخدمة”، الذي كان يقدمه على قناة “ART”، وقامت بتغيير اسمه إلى “من غير زعل”، لتقدمه مع الفنان سعد الصغير، رغم أنه كان قد اتفق، بحسب كلامه، مع مدير أعمالها على إعادة تقديمه معها.