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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حادث انقلاب سيارة يودي بحياة شخصين في أسوان

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

وقع حادث انقلاب سيارة، على طريق أسوان- أبو الحسن الشاذلى، شرق محافظة أسوان، ما تسبب في وفاة شخصين وإصابة ١٣ آخرين.

 

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تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا بانقلاب سيارة نقل بطريق أسوان - أبو الحسن الشاذلي، وهو ما أسفر عن وقوع ضحايا على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث.ودلت تحريات المباحث، أن الحادث وقع نتيجة لانقلاب سيارة نقل تقل مجموعة من الأشخاص، نتيجة للسرعة الجنوبية، على طريق أبو الحسن الشاذلى بعد ٨ كيلو.

 

 

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