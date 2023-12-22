الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار جديد من النيابة حول عاطل فقد حياته على يد صديقه فى حلوان

محكمة
محكمة

أصدرت نيابة حلوان، قرارا بتشريح جثة عاطل مزق جسد صديقه بسبب الديون فى حلوان، مع إعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

 

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كما وجهت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وألقى رجال المباحث في القاهرة، القبض على عاطل مزق جسد صديقه بسبب الديون فى حلوان، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

 

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها عاطل مقيم بمحافظة الجيزة توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

 

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