مانشستر سيتي بطلًا لكأس العالم للأندية على حساب فلومينينسي

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره فلومينينسي البرازيلي بأربعة أهداف دون رد، مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس العالم للأندية الذي أقيم على ملعب عبدالله الفيصل بمدينة جدة بالسعودية.

أهداف مانشستر سيتي جاءت بتوقيع جوليان ألفاريز في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق الخطأ وحمل توقيع نينو لاعب فلومينينسي ثم عزز فيل فودين النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 72، وسجل ألفاريز الهدف الثاني له والرابع للسيتي في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وكان مانشستر سيتي قد فاز على أوراوا الياباني في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، بينما تأهل فلومينسي إلى النهائي على حساب الأهلي بهدفين دون رد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها مانشستر سيتي لقب كأس العالم للأندية والرابعة للمدرب جوارديولا بواقع مرتين مع برشلونة ومرة مع بايرن ميونخ وأخرى مع مانشستر سيتي.