الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أفشة والسولية وديانج على مقاعد بدلاء الأهلي أمام أوراوا

أفشة والسولية
أفشة والسولية

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختياراته لمباراة أوراوا الياباني، التي تقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية. 
 

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ويتواجد مجدي أفشة وأليو ديانج بالإضافة لـ عمرو السولية على مقاعد بدلاء الأهلي.
 

دكة البدلاء:


خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية، وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.
 

تشكيل الأهلي لمباراة ضد أوراوا :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.
في خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.
الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

يلتقي الأهلي مع أوراوا الياباني مساء اليوم الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للاندية 2023، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة في الرابعة والنصف عصرًا.

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