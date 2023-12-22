الميرغني: الأهلي أخطأ في هذا الأمر وكولر لن يجري تغييرات كثيرة أمام أوراوا

أكد أحمد الميرغني لاعب الزمالك السابق، أن اهتمام الأندية الكبيرة بقطاع الناشئين قليل جدًا، خصوصا من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن الناديين يتجهان بصفة مستمرة نحو شراء لاعبين دون النظر للقطاع، مطالبا بضرورة الاهتمام بالجوانب الطبية والنفسية والبدنية للاعبين الصغار وتجهيزهم للمستقبل أفضل من الاتجاه نحو شراء لاعبين بملايين لا تقدم الإضافة المطلوبة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "كنت سعيدًا باللعب بجوار شيكابالا فهو لاعب موهوب ونجم كبير ولم أرى لاعب بمهارته على مدار عشرين عامًا ماضية، وكنت أتمنى أن أصبح مثل إسماعيل يوسف، لكن مسيرتي لم تصل لما أتمناه مع نادي الزمالك".

وأضاف: "الزمالك دائمًا ينجح فيه اللاعب (الحريف) وجمهور النادي دائما يعشق الكرة (الحلوة) مثل الإسماعيلي، بينما الأهلي دائمًا يكون هدفه في المقام الأول تحقيق البطولة، ومن ضمن اللاعبين الموهوبة محمود عبدالحكيم لاعب بتروجت السابق، وأبوتريكة كان لاعب حريف وكان إيجابيًا لكن ليس بمهارة شيكابالا".

وأكد الميرغني: "الأهلي أخطأ في رحيل محمد شريف خصوصا في ظل أزمة رأس الحربة، وكان لابد من التمسك به وعدم رحيله".

وأتم: "الأهلي لن يجري تغييرات كثيرة على تشكيلة لقاء أوراوا الياباني".