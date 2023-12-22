أبرز نجوم أوراوا الياباني قبل مواجهة الأهلي..مهاجم أفريقي ولاعبين أوروبيين

يستعد الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني مساء اليوم الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للاندية 2023، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة في الرابعة والنصف عصرًا.



ويتحفز المارد الأحمر لتحقيق الانتصار على أوراوا من أجل حصد الميدالية البرنزوية للمرة الرابعة في تاريخه ليعزز مركز كالفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات (حصد 3 ميداليات).



ويعول البولندي سكورزا مدرب أوراوا على أبرز نجومه، وهم كين أوا، ومهاجمه الغيني خوسيه كانتي، وحارسه نيشيكاوا، والهولندي أليكس تشيلك، وألسكندر تشولز، أكيموتو، وأتارو إساكا، وهيروكي ساكاي، و النرويجي ماريوس، وشينزو كوروكي، والهولندي براين لينسين، وأتسوكي إيتو، وسيكيني.



سجل خوسيه كانتي 8 أهداف في مسابقة الدوري الياباني وصنع آخر، خلفه تشولز بـ 7 أهداف، وكوروكي بـ 4، فيما صنع إيتو 5 أهداف وسجل هدفا، وسيكيني صنع 3.



وكان أوراوا تخطى عقبة ليون المكسيكي بعد الانتصار عليه بهدف نظيف في ربع نهائي مونديال الأندية، قبل أن يلتقي الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاث أهداف نظيفة.



وكانت المباراة الوحيدة التي واجه الأهلي فريقا من اليابان في مونديال الأندية بنسخة عام 2012، عندما واجه فريق سانفريس هيروشيما في الدور الأول وفاز الأهلي بنتيجة 2-1، أحرز للأهلي السيد حمدي ومحمد أبو تريكة، فيما هيساتو ساتو لاعب هيروشيما هدفا لفريقه الياباني.