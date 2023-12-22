الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة أوراوا بمونديال الأندية

كولر
كولر

 كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر لمباراة أوراوا الياباني، التي تقام على ستاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

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كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة أوراوا بمونديال الأندية

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تشكيل الأهلي لمباراة ضد أوراوا:


في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.
في خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.
الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:
خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية، وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.
 يستعد الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني مساء اليوم الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للاندية 2023، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة في الرابعة والنصف عصرًا.
 ويتحفز المارد الأحمر لتحقيق الانتصار على أوراوا من أجل حصد الميدالية البرنزوية للمرة الرابعة في تاريخه، ليعزز مركزه بأنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات.
 

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