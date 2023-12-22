الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مونديال الأندية.. محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة أوراوا

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للأهلي

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين استعدادًا لمباراة أوراوا الياباني التي تقام اليوم، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

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وحرص كولر على عقد محاضرة فنية للاعبين لشرح العديد من النقاط الفنية المهمة وإسداء التعليمات الأخيرة، والتأكيد على الالتزام التام بالإضافة لمنح اللاعبين بعض المهام الخاصة لتنفيذها خلال المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.
 

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