عاجل
غدًا.. غلق جزئي لشارع الملك فيصل بالاتجاهين
الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: لا أقبل على حسين لبيب ما يفعله ممدوح عباس

ممدوح عباس
ممدوح عباس

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أنه لا يقبل على حسين لبيب، رئيس الأبيض، التغريدات التي قام ممدوح عباس، الرئيس الأسبق للنادي بنشرها.

txt

خالد الغندور: أوافق على رحيل زيزو عن الزمالك بشرط


وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ممدوح عباس نشر عبر حسابه أن أحمد سيد زيزو سيستمر في صفوف الفريق هذا الموسم".
وأضاف: "هذا المشهد يوحي بأن ممدوح عباس هو رئيس الزمالك الفعلي، ولا أقبل على حسين لبيب ذلك.. هو لا يستحق ذلك".
وتابع: "ممدوح عباس محب للزمالك، ولكن في بعض الأوقات يكون مثل الدبة التي تؤذي صاحبها، وتغريداته تعني أن الفضل يعود له حال استمرار زيزو في الزمالك".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هناك أحد أحيانًا يريد مساعدتك ولكنه يؤذيك بما يفعله.. ما فائدة تغريدات ممدوح عباس.. هناك أصول يجب اتباعها".

الجريدة الورقية