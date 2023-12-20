خالد الغندور: أوافق على رحيل زيزو عن الزمالك بشرط

قال خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق إن يجب على إدارة مجلس الزمالك عمل توازن مالي من أجل تسديد الديون المرتبطة على الفريق".

وأضاف عبر برنامجه "كورة كل يوم" ،الأولى أن يتم تسديد الديون بدلًا من التفكير في رحيل زيزو أو حل أزمة أحمد فتوح، خلال الفترة المقبلة.

وتابع:"في حالة وصول عرض جيد لشراء أحمد مصطفى زيزو، أوافق على رحيله ولكن بشرط تدعيمه بصفقة أجنبية سوبر مثل معلول في الأهلي على سبيل الإعارة".

واختتم:" ممدوح عباس من الواضح أنه له قرار مع مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن أحمد فتوح، وأتمنى كمحب وكابتن تاريخي للنادي أن يستقر الفريق ويرجع لسابق عهده".