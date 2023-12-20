الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمير الكويت يشييد بالإنجازات التنموية القطرية في كل المجالات

أمير الكويت الجديد
أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أشاد أميرالكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء بالإنجازات التنموية البارزة التي حققتها دولة قطر في كافة المجالات وبصورة ارتقت بمكانتها الرفيعة على كافة الأصعدة.. مؤكدا الحرص على تعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات.. ومشيرا إلى العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين.

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الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.. أمير الكويت الجديد له 12 من الأبناء

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وفقًا للدستورالكويتي.. مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد

وأعرب أميرالكويت في برقية التهنئة التي أرسلها اليوم إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بمناسبة ذكرى تولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم - عن خالص تهانيه سائلا المولى تعالى أن يديم على أمير قطر موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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